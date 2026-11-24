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उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाएं केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के खिलाफ मतदान करने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची से जानबूझकर काटे जा रहे हैं। इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया गया। बाराबंकी की पूर्व विधायक नीना गौतम ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर विवाद कराकर सत्ता में बने रहना चाहती है। राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को शर्मनाक बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हनुमंत सिंह ने भाजपा सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताया। उन्होंने सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया।जन चौपाल को कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन चंद्रप्रकाश छुन्ना ने किया। आयोजक आभा वर्मा ने अतिथियों और उपस्थित लोगों का आभार जताया। इस अवसर पर जय बिंद सिंह, शिवम अवस्थी और बीडी कठेरिया भी मौजूद रहे।