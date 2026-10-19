Unnao News: पति पर धमकी, अश्लील पोस्ट का आरोप

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उन्नाव। दहेज और घरेलू हिंसा के एक विचाराधीन मामले में महिला ने पति विजय प्रताप सिंह पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। बताया कि विरोध करने पर उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता के अनुसार, 16 अक्तूबर की रात पति ने उसकी मां को फोन किया। सुलह से इन्कार करने पर उसने मां-बेटी को जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि पति ने मां के मोबाइल पर अश्लील गालियां भेजीं। साथ ही इंस्टाग्राम पर मां को लेकर अभद्र टिप्पणियां और आपत्तिजनक पोस्ट डालीं। कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।