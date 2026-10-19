फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   100% rebate on fixed and energy charges of private tube wells

Unnao News: निजी नलकूपों के फिक्सड व ऊर्जा चार्ज में शत प्रतिशत छूट

Mon, 19 Oct 2026 12:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
100% rebate on fixed and energy charges of private tube wells
पुरवा। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए निगम ने निजी नलकूप संयोजनों को फिक्सड चार्ज और निर्धारित सीमा तक ऊर्जा चार्ज में सौ प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया है। पुरवा और बीघापुर के 9233 नलकूप उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
विज्ञापन


अधिशासी अभियंता विमल कुमार ने बताया कि दस एचपी (7.46 किलोवाट) तक के निजी नलकूप संयोजनों को फिक्स्ड चार्ज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। साथ ही, निर्धारित सीमा तक ऊर्जा चार्ज में भी सौ फीसदी छूट दी जाएगी। यह छूट प्रति किलोवाट प्रतिमाह 140 यूनिट बिजली खपत तक लागू होगी। निर्धारित सीमा से अधिक खपत होने पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
विज्ञापन


दस एचपी से अधिक भार वाले नलकूप संयोजनों के लिए भी राहत का प्रावधान है। ऐसे नलकूपों को फिक्स्ड चार्ज में 50 फीसदी छूट मिलेगी। ऊर्जा चार्ज में भी प्रति किलोवाट प्रतिमाह 140 यूनिट तक छूट अनुमन्य है। इस श्रेणी में लगभग 1045 यूनिट प्रतिमाह तक सौ फीसदी ऊर्जा चार्ज में छूट मिलेगी। अधिक खपत पर अतिरिक्त यूनिट का भुगतान निर्धारित दरों के अनुसार करना होगा। विमल कुमार ने उपभोक्ताओं से अपने नलकूप संयोजन का स्वीकृत भार और बिल में दर्ज खपत की जांच करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed