Sultanpur News: योग से बढ़ेगा छात्राओं का आत्मविश्वास, बनेंगी ऊर्जावान

विज्ञापन

योग प्रशिक्षक संजू मिश्रा ने जब मंच पर पहला आसन कराया तो छात्राओं के चेहरे पर उत्सुकता और जोश दोनों था। प्रशिक्षक ने छात्राओं को समझाया कि मोबाइल और किताबों के बीच झुकी हुई पीठ, आंखों में तनाव और मन में उलझन... आज हर छात्रा की समस्या है। योग प्रशिक्षक संजू ने छात्राओं को योग करके दिखाया कि छात्राएं कैसे योग करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकती हैं। उन्होंने बताया कि जब शरीर स्वस्थ रहेगी तभी आत्मविश्वास आएगा। इसी आत्मविश्वास से हम मनचलों का मुकाबला कर सकती हैं।छात्रा अंशिका ने अनुभव साझा करते हुए बताया कि पहले सुबह उठते ही थकान लगती थी, लेकिन योग के बाद लगता है कि शरीर हल्का हो गया। प्राचार्य प्रो. अंग्रेज सिंह राणा ने बताया कि आज की छात्राओं को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना भी जरूरी है। प्रो. नीलम तिवारी ने सभी छात्राओं को संकल्प दिलाया कि वे रोजाना कम से कम 15 मिनट योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगी।