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Sultanpur News: किशोरी का वीडियो किया वायरल, तीन गिरफ्तार

Sat, 12 Sep 2026 11:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 12 Sep 2026 11:54 PM IST
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Video of teenage girl made viral; three arrested
मोतिगरपुर। थाना क्षेत्र में एक किशोरी का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। क्षेत्र के एक गांव के विपिन ने पड़ोस की 15 वर्षीय किशोरी से आपत्तिजनक व्यवहार किया।
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उसने किशोरी का आपत्तिजनक वीडियो बनाया, जिसे बाद में उसके दो दोस्तों अमरजीत और सत्यप्रकाश ने वायरल कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज दर्ज की थी। पुलिस ने शनिवार को विपिन, अमरजीत और सत्यप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। थानाध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार सिंह ने बताया कि दोनों फोन तकनीकी और फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। संवाद
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