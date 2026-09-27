Sultanpur News: दरगाह शरीफ में उर्स शुरू

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इसके बाद बानी-ए-उर्स गौसुल आजम का आध्यात्मिक प्रवचन हुआ। रात में साहिब-ए-उर्स का कुल शरीफ अदा किया गया। उर्स को लेकर दरगाह परिसर में जायरीन की आवाजाही बनी हुई है। अकीदतमंद मजार शरीफ पर हाजिरी देकर अमन, चैन और खुशहाली की दुआ कर रहे हैं। संवाद

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गोसाईगंज। गौशाबाद स्थित दरगाह शरीफ में रविवार को उर्स के मुख्य कार्यक्रम अकीदत के साथ शुरू हुआ। सज्जादानशीन मौलाना नसीमुद्दीन की अगुवाई में बड़ी संख्या में जायरीन और अकीदतमंद शामिल हुए। सुबह 10:30 बजे बड़ा कुल शरीफ अदा किया गया। शाम सात से रात 9:30 बजे तक हुजूर महबूबुल आरिफीन की मजार शरीफ पर चादर पेश की गई।