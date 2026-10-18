Sultanpur News: अनियंत्रित बाइक की चपेट में आने से युवक सहित तीन जख्मी
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 18 Oct 2026 11:26 PM IST
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मोतिगरपुर। मोतिगरपुर-दोस्तपुर मार्ग पर कटरा बाजार के पास रविवार शाम अनियंत्रित बाइक से टकराकर साइकिल सवार गोपालपुर बड़ागांव निवासी जियालाल गौतम (45) घायल हो गए। इसी दौरान बगल से गुजर रहे दूसरी बाइक पर सवार मुड़हा निवासी बजरंगी (28) व गोरसरी निवासी हरखाली (40) गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक बजरंगी चला रहे थे। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार बाइक सवार घटनास्थल से भाग निकला। तीनों घायलों को सीएचसी मोतिगरपुर पहुंचाया गया। चिकित्सक ने जियालाल को मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर रेफर कर दिया। मोतिगरपुर थानाध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। (संवाद)
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार बाइक सवार घटनास्थल से भाग निकला। तीनों घायलों को सीएचसी मोतिगरपुर पहुंचाया गया। चिकित्सक ने जियालाल को मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर रेफर कर दिया। मोतिगरपुर थानाध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। (संवाद)
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