Sultanpur News: 11 घंटे बंद रहे तीन फीडर, डेढ़ लाख की आबादी प्रभावित

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बृहस्पतिवार तड़के तीन बजे हाईटेंशन लाइन में खराबी से कुड़वार और सरकौड़ा बिजली उपकेंद्र बंद हो गया। रुक-रुककर हो रही बूंदाबांदी से मरम्मत में विद्युत कर्मियों को परेशानी उठानी पड़ी। दोनों उपकेंद्र बंद होने से कुड़वार, भंड़रा, बहुबरा ,राजापुर, सरकौड़ा, सरैयामाफी फीडरों से जुड़ी करीब डेढ़ लाख की आबादी पानी, मोबाइल, इनवर्टर चार्जिंग के लिए परेशान रही। बृहस्पतिवार दोपहर में दो बजे आपूर्ति बहाल होने पर उपभोक्ताओं को राहत मिली।एसडीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि केबल बॉक्स में खराबी से विद्युत आपूर्ति बाधित रही। धम्मौर फीडर का महज एक खंभा लगाने के लिए बृहस्पतिवार को इससे जुड़े गांवों में करीब 11 घंटे बिजली आपूर्ति ठप रही। कार्य के लिए सुबह आठ बजे से बंद की गई आपूर्ति से मनियारपुर, नूरपुर, मामपुर, पूरे कुबरा, पूरे लाला, पूरे अंगनू, पूरे गौरी मिश्र, पूरे राम मिश्र, पूरे भैरव और नया पुरवा सहित कई गांवों की 25 हजार आबादी परेशान रही। अवर अभियंता सचिन यादव ने बताया कि बालिका इंटर कॉलेज के पास नया खंभा लगाकर शाम सात बजे आपूर्ति बहाल कर दी गई।बिजली का गिरा खंभा मलिकपुर की बिजली आपूर्ति ठपभदैंया। मलिकपुर गांव के संपर्क मार्ग पर बूंदाबांदी के बीच बृहस्पतिवार सुबह सात बजे एक बिजली खंभा गिर गया। इससे गांव की बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। अवर अभियंता ने करीब तीन घंटे बाद बिजली का खंभा हटवाकर आवागमन बहाल कर दिया। नया खंभा नहीं लगने से गांव की करीब दो हजार आबादी की बिजली आपूर्ति बाधित है। लोगों को बिजली शुक्रवार को मिलने की संभावना है। अवर अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि नया खंभा लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल कराई जाएगी। संवाद