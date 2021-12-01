Sultanpur News: टॉवर पर चढ़ी किशोरी, परेशान रहे परिजन

विज्ञापन

चांदा। एक गांव में बुधवार की देर शाम एक किशोरी (15) मोबाइल कंपनी के टॉवर पर चढ़ गई। ग्रामीणों के मुताबिक किशोरी एक युवक से शादी करने की मांग करने लगी। परिजन व गांव के लोग उसे समझाने में लगे रहे। किशोरी मांगे पूरी करने की जिद पर अड़ी रही। हालांकि काफी समझाने के बाद किशोरी रात नौ बजे टॉवर से उतारी। चांदा थाने के प्रभारी निरीक्षक राज कुमार वर्मा ने बताया कि किशोरी को समझाकर टॉवर से उतार लिया गया है। (संवाद)