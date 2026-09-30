शिक्षक दंपती हत्याकांड: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुकेश-विनीता के शरीर पर मिलीं 22 चोटें, सिर की हड्डी टूट गई थी

जानिए पूरा मामला

सुल्तानपुर के कादीपुर कुम्ही गांव में सोमवार रात शिक्षक दंपती की फावड़े और कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। कंपोजिट विद्यालय खनुहट के प्रधानाध्यापक मुकेश सिंह (53) और निजी स्कूल चलाने वाली उनकी पत्नी विनीता सिंह (47) के शव मंगलवार सुबह निजी विद्यालय परिसर स्थित आवास और मैदान में मिले। विनीता का शव कमरे के गेट के पास पड़ा था, जबकि 150 मीटर दूर मुकेश का शव घास में मिला। दोनों के गले और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे।



मुकेश सिंह प्राथमिक शिक्षक संघ मोतिगरपुर के अध्यक्ष भी थे। पत्नी विनीता सिंह गांव में मनराजी शिक्षण संस्थान चलाती थीं। इसी परिसर में दोनों का आवास भी था। विनीता ने पिछला जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जीत नहीं सकी थीं। विद्यालय का बस चालक और गांव निवासी राकेश यादव ने बताया कि वह सुबह 6:10 बजे बस की चाबी लेने आवासीय परिसर में पहुंचे। कमरे के गेट के पास विनीता का शव देखकर सन्न रह गए। शव के पास खून से सना फावड़ा पड़ा था।