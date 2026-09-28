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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Sultanpur: Death of an undertrial prisoner lodged in jail; body found hanging from a neem tree.

सुल्तानपुर: जेल में निरुद्ध विचाराधीन बंदी की मौत, नीम के पेड़ से फंदे पर लटका मिला शव

Mon, 28 Sep 2026 10:45 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 28 Sep 2026 10:45 PM IST
सार

जेल में शाम को रोजाना की तरह बंदियों की गिनती की जा रही थी। इसी दौरान अमित कुमार यादव के मौजूद न होने पर उसकी तलाश शुरू की गई। जेल परिसर में खोजबीन के दौरान नीम के पेड़ से चादर के फंदे पर उसका शव लटका मिला।

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Sultanpur: Death of an undertrial prisoner lodged in jail; body found hanging from a neem tree.
सुल्तानपुर जेल। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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सुल्तानपुर जिला कारागार में सोमवार शाम दुष्कर्म के आरोप से जुड़े मामले में निरुद्ध बाराबंकी जिले के सुबेहा के अहिरन का पुरवा निवासी अमित कुमार यादव (23) का शव नीम के पेड़ से फंदे पर लटका मिला। वह 31 अगस्त से दुष्कर्म के मामले में जिला जेल में निरुद्ध था।

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जेल प्रशासन के अनुसार, सोमवार शाम रोजाना की तरह बंदियों की गिनती की जा रही थी। इसी दौरान अमित कुमार यादव के मौजूद न होने पर उसकी तलाश शुरू की गई।

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जेल परिसर में खोजबीन के दौरान नीम के पेड़ से चादर के फंदे पर उसका शव लटका मिला। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि प्रकरण की जांच व विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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