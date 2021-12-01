Sultanpur News: नरेंद्रपुर गांव में प्रतिमा उखाड़ी, गिरफ्तार

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यह घटना शनिवार देर रात हुई, जब गांव के ही श्रीराम (48) ने प्रतिमा को उखाड़ फेंका। आरोप है कि उसने लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। चौरा पर लगी स्टील की ग्रिल के कुछ पुर्जे भी चोरी हो गए। गांव निवासी किसान नेता आनंद प्रताप सिंह ने बताया कि यह प्रतिमा कई वर्षों से स्थापित थी। रविवार सुबह प्रतिमा को उखड़ा देख गांव के लोग सकते में आ गए थे। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बैरिकेडिंग और सीढ़ी को भी दुरुस्त कराया। अपराध निरीक्षक इंसाफ अली ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात की है। गांव में स्थिति सामान्य है। संवाद

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लंभुआ। कोतवाली के नरेंद्रपुर गांव में एक चौरा (चबूतरे) पर लगी प्रतिमा को शनिवार रात एक व्यक्ति ने उखाड़ दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रतिमा को दोबारा स्थापित करवाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।