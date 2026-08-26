Sultanpur News: परितोष गुप्ता को शिल्पा शेट्टी ने दिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड

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अवार्ड समारोह ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में 19 से 22 अगस्त तक आयोजित आकार एग्जीबिशन दौरान हुआ। एग्जीबिशन में देशभर के टेंट, कैटरिंग, डेकोरेशन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के व्यापारी एकत्र हुए थे। आकार की ब्रांड एंबेसडर शिल्पा शेट्टी ने परितोष गुप्ता को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार दिया। देश में नामांकन के बाद करीब 50 व्यक्तियों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। संवाद

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सुल्तानपुर। टेंट और होटल कारोबारी परितोष गुप्ता को नेशनल एक्सीलेंस अवॉर्ड 2026 से नवाजा गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने ग्रेटर नोएडा में प्रदान किया।