Sultanpur News: सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन, लगा जाम

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पोस्टमार्टम के बाद शव अलीपुर बाजार पहुंचने से पहले ही परिजन उन्हें अखंडनगर-कादीपुर मार्ग पर लेकर बैठ गए। बस चालक के खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग पर परिजन देर शाम तक कार्रवाई पर अड़े रहे।अलीपुर कांपा निवासी प्रदीप, उनके पिता राम लवट और मां दुर्गावती की मंगलवार सुबह सड़क हादसे में मौत हुई थी। तीनों मोपेड से आजमगढ़ जा रहे थे। शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव घर लाए जाने की तैयारी के बीच परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा।अखंडनगर-कादीपुर मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क जाम होते ही वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को समझाने और जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन बस चालक के खिलाफ कार्रवाई होने तक प्रदर्शन समाप्त करने को तैयार नहीं हुए।मौके पर पहुंचे एसडीएम कादीपुर विनीत कुमार और सीओ विनय गौतम ने परिजनों से वार्ता की। अधिकारियों ने नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। देर शाम तक परिजन सड़क पर डटे रहे और मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही।