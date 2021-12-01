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स्थानीय निवासी शिव शंकर मिश्र और राजेश उपाध्याय ने बताया कि अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं होने से मरीजों को मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। चिकित्सकों के समय पर उपलब्ध नहीं होने से दिन में मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। यहां खांसी, जुकाम और बुखार जैसी सामान्य बीमारियों का उपचार हो पाता है। दुर्घटना में घायल मरीजों को भी प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया जाता है। आरबीएसके टीम की तैनाती भी नहीं हुई है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अनिल वर्मा ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी समेत अन्य समस्याओं से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है।गंदगी से संक्रमण का खतरासीएचसी परिसर में सफाई व्यवस्था बदहाल है। अस्पताल और कर्मचारियों के आवास के आसपास झाड़ियां, घास-फूस और कूड़ा जमा है। इससे मच्छरों के पनपने और संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है।डॉक्टरों के लिए शासन को भेजा पत्रडॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। चिकित्सकों को समय से ओपीडी में बैठने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही मिलने पर जवाब तलब कर कार्रवाई की जाएगी।- डॉ. भारत भूषण, सीएमओ