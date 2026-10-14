Sultanpur News: एथलेटिक्स ट्रायल में सात खिलाड़ियों का चयन

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सोनू साहू 800 और 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में अपनी प्रतिभा मंडल में दिखाएंगे। प्रियांशु जायसवाल 200 और 400 मीटर स्पर्धाओं में भाग लेंगे। लवनीश कुमार 1500 और 3000 मीटर, जबकि आकाश कुमार 600 और 400 मीटर में हिस्सा लेंगे। हरीश कुमार 3000 मीटर और आकाश वर्मा ऊंची कूद के लिए चयनित हुए हैं।

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सुल्तानपुर। पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंगलवार को प्रदेश स्तरीय उप जूनियर बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता का जिला स्तरीय ट्रायल हुआ। इसमें सात खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ी मंगलवार को ही अपराह्न दो बजे डॉ. भीमराव आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल, डाभासेमर अयोध्या में उपस्थित होकर मंडलीय ट्रायल दिए। क्रीड़ाधिकारी राजेश कुमार सोनकर ने बताया कि जिला स्तर पर मंडल के लिए आदर्श गुप्ता को 100 और 200 मीटर स्पर्धाओं के लिए चुना गया है।