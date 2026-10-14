फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Seven athletes selected in athletics trials

Sultanpur News: एथलेटिक्स ट्रायल में सात खिलाड़ियों का चयन

Wed, 14 Oct 2026 12:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 14 Oct 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
Seven athletes selected in athletics trials
सुल्तानपुर। पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंगलवार को प्रदेश स्तरीय उप जूनियर बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता का जिला स्तरीय ट्रायल हुआ। इसमें सात खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ी मंगलवार को ही अपराह्न दो बजे डॉ. भीमराव आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल, डाभासेमर अयोध्या में उपस्थित होकर मंडलीय ट्रायल दिए। क्रीड़ाधिकारी राजेश कुमार सोनकर ने बताया कि जिला स्तर पर मंडल के लिए आदर्श गुप्ता को 100 और 200 मीटर स्पर्धाओं के लिए चुना गया है।
विज्ञापन

सोनू साहू 800 और 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में अपनी प्रतिभा मंडल में दिखाएंगे। प्रियांशु जायसवाल 200 और 400 मीटर स्पर्धाओं में भाग लेंगे। लवनीश कुमार 1500 और 3000 मीटर, जबकि आकाश कुमार 600 और 400 मीटर में हिस्सा लेंगे। हरीश कुमार 3000 मीटर और आकाश वर्मा ऊंची कूद के लिए चयनित हुए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed