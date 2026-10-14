Sultanpur News: राहुल गांधी पर मानहानि केस में 26 को आएगा फैसला

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कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी पूर्व सहकारी बैंक चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है।इस मामले में लंबे समय से बहस की कार्यवाही लंबित थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में दलील दी कि बयान सद्भाव में दिया गया था और उसे तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने राहुल गांधी को दोषी करार देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित कर ली। सभी की निगाहें 26 अक्तूबर को आने वाले फैसले पर टिकी हैं।