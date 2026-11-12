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Sultanpur News: दो मृतक आश्रितों को मिले 15.64 लाख रुपये

Thu, 12 Nov 2026 11:32 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 12 Nov 2026 11:32 PM IST
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Rs 15.64 lakh provided to two dependents of the deceased
हायता रा​शि का चेक दिखाते मृतक आश्रित। स्रोत-सोशल मीडिया
सुल्तानपुर। काम के दौरान कर्मचारी की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवार को श्रम विभाग ने बड़ी राहत दिलाई है। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत दायर वाद का त्वरित निस्तारण कराते हुए दो मृतक के आश्रितों को 15,64, 842 रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया।
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कार्यस्थल पर कार्यजनित कारणों से कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों ने क्षतिपूर्ति के लिए सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में वाद दायर किया था। कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त मधुबन राम ने विधिक प्रक्रिया पूरी कराते हुए प्रकरण का निस्तारण कराया। इसके बाद प्रत्येक आश्रितों को निर्धारित 7,82,421 रुपये का भुगतान कराया गया। इस आर्थिक सहायता से परिवार को भरण-पोषण और भविष्य की जिम्मेदारियां निभाने में सहायता मिलेगी।
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