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Sultanpur News: जनगणना की प्रचार सामग्री में नहीं छपेगा राजनीतिक व्यक्तियों के नाम

Thu, 12 Nov 2026 11:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 12 Nov 2026 11:40 PM IST
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Names of political figures will not be printed in census publicity material
सुल्तानपुर। 16 नवंबर से शुरू हो रही स्वगणना को बढ़ाने के लिए अधिकारियों ने लोगों को जागरूक करने का तरीका अपनाया है। ग्राम पंचायत प्रशासकों व नगर निकाय के अधिकारियों से चौराहों, मोहल्लों व पोस्टर पंफलेट सहित अन्य प्रचार सामग्रियों के साथ सोशल मीडिया के जरिये लोगों को जागरूक करने की अपील सीडीओ विनय कुमार सिंह बृहस्पतिवार को जारी की।
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उन्होंने नगर निकायों के अधिकारियों व ग्राम पंचायत प्रशासकों को जनगणना की प्रचार सामग्री में राजनीतिक दलों के लोगों की फोटो व नाम नहीं छपवाने की अपील की है। कहा कि इस राष्ट्रीय महायज्ञ में लोगों को जागरूक करते हुए लोगों को अपनी व अपने परिवार की स्वगणना के लिए प्रेरित करें। बताया कि उन्होंने 30 नवंबर तक होने वाली स्वगणना में अधिक से अधिक लोगों को गणना करने के लिए प्रेरित किया है। बताया कि एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर पहुंचकर जनसंख्या की गणना करेंगे।
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