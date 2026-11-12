Sultanpur News: बेकाबू बस ने तोड़ा रेलवे क्रॉसिंग का हाइट गेज

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ड्यूटी कर रहे पॉइंट्समैन कुलबीर सिंह ने बताया कि भोर 3:20 बजे बस की टक्कर से हाइट गेज क्षतिग्रस्त हुआ। बस की ऊंचाई हाइट गेज से अधिक थी। क्रॉसिंग पार करते समय बस से टकराकर पश्चिम तरफ का एक हाइट गेज टूट गया। हाइट गेज टूटकर रेलवे के इंडिकेटर लाइट पर जाकर अटक गया। रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) ने बस को कब्जे में ले लिया। बस चालक और परिचालक से पूछताछ की जा रही है। आरपीएफ थाने के प्रभारी निरीक्षक राजकुमार ने बताया कि रेलवे एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। (संवाद)

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लंभुआ। लंभुआ-दुर्गापुर मार्ग पर स्थित जगन्नाथपुर रेलवे क्रॉसिंग का हाइट गेज (ऊंचाई मापक अवरोधक) बृहस्पतिवार भोर एक तेज रफ्तार बस ने तोड़ दिया। बस दिल्ली से दुर्गापुर होते हुए आजमगढ़ जा रही थी। चालक की लापरवाही से बस क्रॉसिंग पर लगे हाइट गेज से टकरा गई।