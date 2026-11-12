Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   200 loan applications pending; 91 investors have commenced operations

Sultanpur News: 200 ऋण आवेदन लंबित, 91 निवेशकों ने शुरू किया कारोबार

Thu, 12 Nov 2026 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 12 Nov 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
200 loan applications pending; 91 investors have commenced operations
सुल्तानपुर। जिले में 91 निवेशकों ने 23 विभागों से सहमति पाकर अपना कारोबार शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के 200 से अधिक ऋण आवेदन विभिन्न बैंकों में लंबित हैं। बृहस्पतिवार को मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बैंकों को जल्द ऋण वितरण के निर्देश दिए।
विज्ञापन

कलेक्ट्रेट में उद्योग एवं व्यापार बंधु की बैठक में सीडीओ ने लंबित आवेदनों पर नाराजगी जताई। उन्होंने बिना ठोस वजह आवेदन निरस्त करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। समीक्षा में सामने आया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में जिले को सीएम डैशबोर्ड पर ए ग्रेड मिला है। 200 से अधिक आवेदन बैंकों में लंबित हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और ग्रामीण बैंक में ये आवेदन अटके हैं। उद्योग विभाग के निवेशमित्र पोर्टल पर किसी भी विभाग का कोई प्रकरण लंबित नहीं मिला। बैठक में उपायुक्त उद्योग नेहा सिंह और अधिशासी अधिकारी लालचंद भी मौजूद रहे।
विज्ञापन

औद्योगिक विकास और जाम की समस्या
सीडीओ ने नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए यूपीसीडा प्रतिनिधि को दोबारा प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। सरदार वल्लभभाई पटेल इंप्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन पर भी चर्चा हुई। व्यापारियों ने अमहट से गोलाघाट, पयागीपुर चौराहे से गोलाघाट और चौक क्षेत्र में जाम की समस्या उठाई। सीडीओ ने एसडीएम सदर, पुलिस क्षेत्राधिकारी और यातायात पुलिस के साथ समन्वय बनाकर समाधान कराने को कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed