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Sultanpur News: गांव में खड़ी रोडवेज बस रात में गायब, एक किमी दूर मिली

Wed, 14 Oct 2026 12:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 14 Oct 2026 12:36 AM IST
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Roadways bus parked in the village vanished overnight; found a kilometer away.
बल्दीराय के उसकामऊ रोड पर खड़ी अयोध्या डिपो की बस। स्रोत-सोशल मीडिया
बल्दीराय। हलियापुर के गौहनिया गांव में खड़ी अयोध्या डिपो की रोडवेज बस रात में गायब हो गई। मंगलवार सुबह बस नहीं मिलने पर चालक ने पुलिस को सूचना दी। तलाश के दौरान बस थाना क्षेत्र से करीब एक किमी दूर उस्कामऊ रोड पर तिरहुत मोड़ के पास खड़ी मिली। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
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गौहनिया निवासी उमेश कुमार तिवारी मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता बस सेवा के तहत संचालित बस अयोध्या से जगदीशपुर के बीच चलाते हैं। उन्होंने बताया कि रोजाना शाम को बस अपने गांव गौहनिया में खड़ी कर देते हैं। सोमवार को बस खड़ी कर घर चले गए। मंगलवार सुबह जब वह बस लेने पहुंचे तो मौके से गायब थी। सूचना पर बस की तलाश में जुटे चालक और पुलिस को उस्कामऊ रोड पर तिरहुत मोड़ के पास खड़ी मिली। चालक और पुलिस ने जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी है। थानाध्यक्ष अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रोडवेज के अधिकारी आए थे। उन्होंने लिखित रूप से दिया है कि वे कोई कार्रवाई नहीं चाहते। इसके बाद वे बस लेकर चले गए। संवाद
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