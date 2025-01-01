Sultanpur News: राजेश तिवारी बने प्रदेश कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 16 Sep 2026 12:23 AM IST
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सुल्तानपुर। कांग्रेस ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजेश तिवारी को प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं प्रचार विभाग ने यह जिम्मेदारी दी है। राजेश अब टेलीविजन बहस और अन्य मीडिया मंचों पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। वह वर्ष 1999 से कांग्रेस में सक्रिय हैं।
उन्होंने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में संगठन और मीडिया से जुड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं। राजेश तिवारी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पवन खेड़ा समेत शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। संवाद
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उन्होंने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में संगठन और मीडिया से जुड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं। राजेश तिवारी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पवन खेड़ा समेत शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। संवाद
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