फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Protest following a dispute with a truck driver at a bike dealership

Sultanpur News: बाइक एजेंसी पर ट्रक चालक से विवाद के विरोध में प्रदर्शन

Sat, 24 Oct 2026 12:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 24 Oct 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
Protest following a dispute with a truck driver at a bike dealership
. कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते ऑल उत्तर प्रदेश ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के पदा​धिकारी। स्रोत-सो
सुल्तानपुर। शहर से सटे अमहट स्थित बाइक एजेंसी के मैनेजर पर ट्रक चालक से छह हजार रुपये मांगने, गाली-गलौज करने और धक्का-मुक्की करने का आरोप लगा है। घटना से नाराज चालक ने ऑल उत्तर प्रदेश ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

इटावा जिले के बसरेहर के हरिनाथपुर निवासी राजकुमार के मुताबिक वह ट्रक कंटेनर से मोटरसाइकिल की डिलीवरी देने बुधवार को अमहट स्थित एजेंसी पहुंचे थे। आरोप है कि एजेंसी मैनेजर ने गाड़ियों की रिसीविंग देने के बदले छह हजार रुपये मांगे। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। जानकारी मिलने पर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्र समेत अन्य पदाधिकारी शुक्रवार को मौके पर पहुंचे।
विज्ञापन

आरोप है कि मामले को सुलझाने के लिए बातचीत के दौरान 2,500 रुपये देने की बात सामने आई, लेकिन मैनेजर ने गाली-गलौज शुरू कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी अभद्रता का आरोप है। चालक और संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्र ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर प्रकरण की जांच कराने और दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed