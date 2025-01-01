Sultanpur News: काफिले पर हमले का विरोध, प्रदर्शन

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आरोप है कि रामनगर के पास कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पत्थर और जूते फेंके। आरोप है कि पुलिस बल व अधिकारी मौजूद होने के बावजूद हमलावरों को नहीं रोका गया। लौटते समय काफिले की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जिलाध्यक्ष ने बाराबंकी पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। इस मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद

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सुल्तानपुर। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमले के विरोध में रविवार को शहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिलाध्यक्ष राजकुमार भीम के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि रविवार को चंद्रशेखर आजाद गोंडा में विनोद साहनी की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे।