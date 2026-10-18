फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Preparations underway for action against illegal hoardings; survey begins

Sultanpur News: अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई की तैयारी, सर्वे शुरू

Sun, 18 Oct 2026 12:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 18 Oct 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Preparations underway for action against illegal hoardings; survey begins
सुल्तानपुर। शहर में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। अमर उजाला की ओर से मामला उठाए जाने के बाद नगर पालिका ने सर्वे शुरू करा दिया है। इसमें सड़क की पटरियों पर लगे यूनीपोल और होर्डिंग्स चिह्नित किए जा रहे हैं। सर्वे के बाद जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से अभियान चलाकर अवैध प्रचार सामग्री हटाई जाएगी।
विज्ञापन

शहर में हाईवे और प्रमुख मार्गों पर मानकों को दरकिनार कर लगाए गए विज्ञापन बोर्डों का मुद्दा अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद नगर पालिका ने कार्रवाई की योजना बनाई है। अभियान के तहत सड़क की पटरियों के साथ बिजली के खंभों, बल्लियों और मकानों पर लगे विज्ञापन बोर्ड, होर्डिंग्स और बैनर भी हटाए जाएंगे। कर विभाग समेत अन्य कर्मचारियों की मदद ली जाएगी। हटाई गई जगहों पर दोबारा होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी लाल चंद्र सरोज ने बताया कि अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ जल्द अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed