Sultanpur News: अलीगंज और धम्मौर में ठप रही नौ घंटे बिजली आपूर्ति

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बिजली आपूर्ति में घंटों की बाधा विद्युत महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। बुधवार को पौने बारह बजे असरोगा पावर हाउस के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक सूचना प्रसारित हुई। इसमें 33 हजार केवी की खराबी का जिक्र था। बताया गया कि आपूर्ति दोपहर तीन बजे तक बहाल होगी, जबकि दाउदपुर फीडर पर बिजली सुबह नौ बजे से गुल रही।वितरण निगम ने निरीक्षण के बाद आपूर्ति चालू करने का दावा किया, लेकिन दाउदपुर फीडर की शाम पांच बजे तक भी बिजली नहीं आई। एसडीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि कभी-कभी खराबी से आपूर्ति बाधित होती है।