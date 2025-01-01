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Sultanpur News: तेज हवा-बारिश से शहर सहित 200 गांवों की बिजली गुल

Thu, 08 Oct 2026 12:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 08 Oct 2026 12:13 AM IST
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Power supply disrupted in the city and 200 villages due to strong winds and rain
टीपीनगर उपकेंद्र के लाइन पर गिरा पेड़। स्रोत- विभाग
सुल्तानपुर। तेज हवा और बारिश से बुधवार शाम जिले की बिजली व्यवस्था फिर चरमरा गई। शहर समेत धम्मौर, कूरेभार और धनपतगंज सहित पांच से अधिक उपकेंद्रों में फॉल्ट आने से कई इलाकों की आपूर्ति बाधित रही। कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां तारों पर गिरने से एचटी लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं। शहर में शाम चार बजे से कई मोहल्लों की बिजली गुल रही। इससे पेयजल, घरेलू कामकाज और कारोबार प्रभावित हुआ।
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डाकखाना, पुलिस लाइन और टीपी नगर की आपूर्ति ठप होने से चौक, घंटाघर, सिविल लाइन, गोलाघाट, करौदिया, विवेकनगर और निरालानगर समेत कई मोहल्ले प्रभावित रहे। करीब सात बजे कुछ क्षेत्रों में आपूर्ति बहाल कर दी गई। अधिशासी अभियंता अश्वनी कुमार वर्मा ने बताया कि कर्मचारी फॉल्ट तलाशकर आपूर्ति बहाल करने में जुटे हैं।
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धम्मौर में तीन फीडर ठप, 70 हजार प्रभावित
धम्मौर। विद्युत उपकेंद्र की एचटी लाइन में शाम करीब चार बजे फॉल्ट आने से बनकेपुर, धम्मौर और कूड़धाम फीडर ठप हो गए। शाम सात बजे तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी। इससे करीब 70 हजार लोग प्रभावित रहे। ग्रामीण मनोज सिंह, रणजीत सिंह, रमेश तिवारी और राधेश्याम ने बताया कि मंगलवार को भी करीब सात घंटे बिजली गुल रही थी। कटौती से पेयजल और रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। अवर अभियंता सचिन यादव ने बताया कि बारिश के दौरान एचटी लाइन में फॉल्ट आया है। मरम्मत कर आपूर्ति बहाल करने का प्रयास जारी है।
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टीपी नगर से जुड़े 200 गांवों में अंधेरा
दूबेपुर । आंधी-पानी से एचटी लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण टीपी नगर उपकेंद्र शाम 4:20 बजे ठप हो गया। इससे करीब 200 गांवों की 30 हजार आबादी प्रभावित हुई। साउथ, कांशीराम, गभड़िया, रानीगंज, मेडिकल कॉलेज, इंडस्ट्रियल और नारायनपुर समेत कई फीडर शाम सात बजे तक चालू नहीं हो सके। क्षेत्र के राम प्रताप पाठक, रामरूप सिंह, जयकरन यादव, शिव बहादुर चौबे और प्रमोद पांडेय ने बताया कि लगातार कई घंटे बिजली गुल रहने से परेशानी हो रही है। अवर अभियंता प्रवीण त्रिपाठी ने बताया कि पेड़ गिरने से विभिन्न स्थानों पर लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। देर रात तक आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है।

टीपीनगर उपकेंद्र के लाइन पर गिरा पेड़। स्रोत- विभाग

टीपीनगर उपकेंद्र के लाइन पर गिरा पेड़। स्रोत- विभाग

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