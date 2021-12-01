Sultanpur News: डीजे के शोर के खिलाफ तिकोनिया पार्क में शांति मार्च आज

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डीजे का शोर स्वास्थ्य के लिए घातकअखिल विश्व गायत्री परिवार के संयोजक डॉ. सुधाकर सिंह ने कहा कि डीजे का अत्यधिक शोर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए यह गंभीर खतरा बन सकता है। इससे निजात के लिए सभी को आगे आना होगा।पूजा समिति ने वर्षों से किया डीजे का बहिष्कारदुर्गा माता पूजा समिति ओम नगर के संयोजक जसवंत सिंह रज्जन ने बताया कि समिति कई वर्षों से डीजे का पूर्ण बहिष्कार कर रही है। पंडाल में कम शोर वाले लाउडस्पीकर बजाए जाते हैं। विसर्जन यात्रा में बैंड-बाजे और ढोल-ताशे का इस्तेमाल होता है।कंपन से प्रभावित होता है आसपास का क्षेत्रघर सुल्तानपुर फाउंडेशन के संयोजक नितिन मिश्र ने कहा कि डीजे का तेज आवाज आसपास के क्षेत्र में कंपन पैदा करती है। इससे लोगों को परेशानी होती है। डीजे के अत्यधिक शोर पर रोक के लिए जनजागरूकता जरूरी है।