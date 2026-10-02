Sultanpur News: बारिश थमते ही धूप ने छुड़ाए पसीने

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बीते दिनों हुई बारिश से तापमान में काफी गिरावट आई थी। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री और न्यूनतम 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था। ठंडक बढ़ने से लोगों ने कूलर और एसी तक बंद कर दिए थे। बारिश थमने के बाद आसमान साफ हुआ और गर्मी बढ़ गई। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में तेज धूप के साथ उमस अधिक महसूस हुई। मौसम विज्ञानी भूपेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि फिलहाल मौसम साफ रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में बारिश के आसार नहीं हैं।

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सुल्तानपुर। चार दिन की बारिश के बाद मौसम साफ होते ही गर्मी ने फिर असर दिखाना शुरू कर दिया। बृहस्पतिवार को तेज धूप के साथ बढ़ी उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। दोपहर में सड़कों पर निकले लोग धूप से बचने के लिए सिर ढककर चलते और छांव तलाशते नजर आए।