Sultanpur News: तेज हवा और ओलावृष्टि से धान-गन्ना धराशायी, पेड़ गिरने से थमा यातायात

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सुबह मौसम साफ था और धूप निकली थी। दोपहर बाद धूप और बादलों के बीच लुकाछिपी शुरू हो गई। शाम चार बजे जिले के कई क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई। सूरापुर में करीब 40 मिनट तक बारिश हुई। किसानों के मुताबिक धान की फसल पकने की स्थिति में है और कटाई में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में फसल गिरने से दाने की गुणवत्ता और उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है।मोतिगरपुर निवासी राजन पांडेय ने बताया कि चार बीघे में खड़ी अधपकी धान की फसल तेज हवा और बारिश से गिर गई। लखनऊ-बलिया हाईवे पर शाहपुर लपटा के पास शीशम का पेड़ गिरने से करीब 40 मिनट तक आवागमन बाधित रहा। पुलिस और वन विभाग के दैनिक वाचर धर्मेंद्र सिंह ने जेसीबी की मदद से पेड़ हटवाया। जयसिंहपुर तिराहा, बगिया गांव और मुइली में भी पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ।ओलावृष्टि से सब्जियों को नुकसानधनपतगंज। क्षेत्र के कपिल दुबे, शिवबख्श सिंह, अतुल पांडेय और अजय सिंह ने बताया कि बारिश के बाद अब ओले और तेज हवा से धान व सब्जियों को नुकसान हुआ है। कनेहटी के शीलू तिवारी की दो बीघे परवल, 10 बिस्वा कद्दू और मिर्च की फसल प्रभावित हुई। टमाटर की नर्सरी के पौधे भी टूटकर गिर गए।कूरेभार में 10 मिनट गिरे ओलेकूरेभार। क्षेत्र में करीब 40 मिनट बारिश हुई और 10 मिनट तक छोटे आकार के ओले गिरे। सुशील वर्मा की पांच बीघे में तैयार धान की फसल गिर गई। बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। किसानों ने सर्वे कराकर नुकसान का आकलन कराने की मांग की।आज भी बारिश के आसारमौसम विज्ञानी भूपेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि सोमवार को अधिकतम तापमान 34.2 और न्यूनतम 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अगले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं।