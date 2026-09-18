उसामा हत्याकांड: विवेचक को गवाही के लिए किया तलब

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कोतवाली नगर के राहुल चौराहा गांधी नगर निवासी मो. शकील के बेटे मो. उसामा का 25 नवंबर 2024 को अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने परिवारीजनों से पांच लाख रुपये की फिरौती भी मांगी थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी आसिफ सोनू, उसके पिता ताज मोहम्मद बब्बू, बहन शबनम, चाचा मो. सलीम और चाची रिजवाना को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अदालत में विवेचक की गवाही महत्वपूर्ण होगी।-संवाद

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सुल्तानपुर। 11 वर्षीय मो. उसामा की अपहरण के बाद हत्या के मामले में जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने विवेचक केपी वर्मा को गवाही के लिए तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।