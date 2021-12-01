Sultanpur News: 28 अक्तूबर को स्कूलों में ई-कचरा प्रबंधन का पाठ पढ़ेंगे विद्यार्थी

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विशेष अभियान-6.0 के तहत बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और ई-कचरे के सही प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को कार्यक्रम कराने के निर्देश दिए हैं।एडीआईओएस जटाशंकर ने बताया कि सुबह की प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को ई-कचरे के नुकसान और उसके सुरक्षित निस्तारण की जानकारी दी जाएगी। प्रश्नोत्तरी आयोजित करने के साथ जागरूकता संबंधी सामग्री भी दिखाई जाएगी। कार्यक्रम में बच्चों को बताया जाएगा कि मोबाइल फोन, चार्जर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन और इस्तेमाल की गई बैटरियां ई-कचरे में शामिल हैं। इनमें मौजूद कुछ हानिकारक पदार्थ मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। ऐसे उपकरणों को घरेलू कचरे में फेंकने या खुले में जलाने से बचना चाहिए।इनसेटउपकरण जरूरतमंदों को देने के लिए करेंगे प्रेरितडीआईओएस सूर्य प्रकाश सिंह के मुताबिक विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा कि ई-कचरे को दूसरे कचरे से अलग रखें और उसे अधिकृत संग्रह केंद्र या पुनर्चक्रणकर्ता को सौंपें। पुराने उपकरणों की मरम्मत कर दोबारा इस्तेमाल करने और काम करने वाले उपकरण जरूरतमंदों को देने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।अधिकृत संस्थाओं से संपर्क करेंगे स्कूलई-कचरे के उचित निस्तारण के लिए विद्यालयों को अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं और पुराने उपकरणों को दोबारा उपयोग के लायक बनाने वाली संस्थाओं से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के बाद सभी विद्यालयों को गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार कर निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी विकसित करना है।