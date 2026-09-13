Sultanpur News: तीज की खरीदारी से बाजार गुलजार, उमड़ी भीड़

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तीज पर सुहागिनें निर्जला व्रत रखेंगी और सोलह शृंगार कर शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करेंगी। पूजन में फल और सुहाग सामग्री अर्पित कर पति की दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाएगी। महिलाएं तीज की कथा सुनने के साथ रात्रि जागरण करेंगी और शिव-पार्वती के गीत गाएंगी। विज्ञापन

दुकानदारों ने चूड़ियों और परिधानों की नई शृंखला सजाई है। चूड़ी विक्रेता मनोज ने बताया कि युवतियां पोशाक के रंग के अनुसार चूड़ियों के सेट पसंद कर रही हैं। कपड़ा व्यापारी अभिषेक बरनवाल के अनुसार साड़ी और सूट की बिक्री बढ़ी है। सराफा व्यापारी गोपालजी सोनी ने बताया कि हल्के और पारंपरिक आभूषणों की मांग भी बढ़ी है। तीज पर सुहागिनें निर्जला व्रत रखेंगी और सोलह शृंगार कर शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करेंगी। पूजन में फल और सुहाग सामग्री अर्पित कर पति की दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाएगी। महिलाएं तीज की कथा सुनने के साथ रात्रि जागरण करेंगी और शिव-पार्वती के गीत गाएंगी।दुकानदारों ने चूड़ियों और परिधानों की नई शृंखला सजाई है। चूड़ी विक्रेता मनोज ने बताया कि युवतियां पोशाक के रंग के अनुसार चूड़ियों के सेट पसंद कर रही हैं। कपड़ा व्यापारी अभिषेक बरनवाल के अनुसार साड़ी और सूट की बिक्री बढ़ी है। सराफा व्यापारी गोपालजी सोनी ने बताया कि हल्के और पारंपरिक आभूषणों की मांग भी बढ़ी है।

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सुल्तानपुर। अखंड सुहाग की कामना का पर्व हरतालिका तीज सोमवार को मनाया जाएगा। इसके लिए सुहागिनों और युवतियों में खासा उत्साह है। रविवार शहर के चौक, बाटागली, शाहगंज चौराहा और जीएन रोड स्थित कपड़ा, सराफा, शृंगार सामग्री और पूजा की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर समेत अन्य सुहाग सामग्री की खरीदारी की। मेहंदी रचाने के लिए युवतियों की कतार लगी रही।