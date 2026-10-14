Sultanpur News: शानदार प्रदर्शन से केएनआईटी ने जीते 11 पदक

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अनुराग पाल ने ऊंची कूद, 110 मीटर बाधा दौड़ और लंबी कूद में स्वर्ण पदक हासिल कर स्वर्णिम हैट्रिक बनाई। पावरलिफ्टिंग में राजेश्वरी और आकांक्षा यादव ने स्वर्ण पदक जीते। गोला फेंक में विवेक गौतम ने रजत पदक हासिल किया। वर्षा पटेल ने भाला फेंक में रजत और पावरलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। श्रेया सचान ने पावरलिफ्टिंग में रजत पदक अपने नाम किया। लकी गौतम और शिखा दतनिया ने पावरलिफ्टिंग में कांस्य पदक हासिल किए।व्यक्तिगत स्पर्धाओं के साथ केएनआईटी की बालक खो-खो टीम और बालिका बाॅस्केटबॉल टीम ने दमखम दिखाया। दोनों टीमें सेमीफाइनल तक पहुंचीं। संस्थान के निदेशक प्रो. आरके उपाध्याय के नेतृत्व और प्रोत्साहन की अहम भूमिका रही। सीएसए के अध्यक्ष प्रो. अभय अग्रवाल और खेल संयोजक डॉ. वरुण कुमार का सहयोग रहा। खेल सचिव लकी गौतम और अर्पिता पटेल के कार्यकाल में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रो. शशांक कुमार, प्रो. अंकित जसवाल और प्रो. सुमन सोनी ने टीम के साथ रहकर खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया।