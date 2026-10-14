Sultanpur News: कस्तूरबा की छात्राओं को खेल शिविरों में मिलेगा पौष्टिक आहार
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 14 Oct 2026 12:28 AM IST
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सुल्तानपुर। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की छात्राओं को खेल प्रशिक्षण के साथ पौष्टिक भोजन भी मिलेगा। सत्र 2026-27 के आवासीय खेल प्रशिक्षण शिविरों के लिए एक विशेष आहार योजना जारी की गई है। इसके तहत प्रत्येक खिलाड़ी के भोजन पर प्रतिदिन 350 रुपये खर्च किए जाएंगे।
छात्राओं की खुराक में दूध, मेवे, फल, पनीर और दही जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल किए गए हैं। जिले के 13 ब्लॉकों में संचालित केजीबीवी की छात्राओं को ‘एक केजीबीवी-एक खेल’ योजना से दक्ष बनाया जा रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि जनपद स्तर पर चयन परीक्षण होगा। सात-सात दिन के दो आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में छात्राओं को नियमित अभ्यास के साथ संतुलित आहार मिलेगा। उन्हें चिकित्सीय सुरक्षा और बेहतर प्रशिक्षण का माहौल उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला समन्वयक ममता ने खिलाड़ियों के आहार योजना की विस्तृत जानकारी दी। दिन की शुरुआत सुबह 4:50 बजे 250 मिलीलीटर गर्म दूध से होगी। बिस्किट या काजू, बादाम, किशमिश और अखरोट दिए जाएंगे। रात को सोने से पहले 9:30 बजे हल्दी वाला दूध दिया जाएगा।
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दैनिक आहार योजना
सुबह नौ बजे नाश्ते में दलिया, पोहा, मक्खन डबलरोटी या अंडा मिलेगा। उबला व अंकुरित चना, हलवा अथवा इडली-सांभर के साथ दो केले भी दिए जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे दाल, चावल, रोटी, मौसमी सब्जी और 50 ग्राम पनीर परोसा जाएगा। इसके साथ सलाद, रायता, दही या छाछ और मिठाई भी मिलेगी। शाम 3:30 बजे चाय-बिस्किट और गुड़-चना दिया जाएगा।
चयन प्रक्रिया और पात्रता
रात आठ बजे राजमा, छोला, सोयाबीन, पनीर या लोबिया की सब्जी के साथ दाल, चावल, रोटी और सलाद मिलेगा। खीर अथवा मीठी सेवई भी रात के भोजन में शामिल होगी। आवासीय शिविरों के लिए तीन आयु वर्गों में छात्राओं का चयन होगा। ये वर्ग अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 हैं। एसजीएफआई के मानकों के अनुसार क्रीड़ा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य रहेगा।
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छात्राओं की खुराक में दूध, मेवे, फल, पनीर और दही जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल किए गए हैं। जिले के 13 ब्लॉकों में संचालित केजीबीवी की छात्राओं को ‘एक केजीबीवी-एक खेल’ योजना से दक्ष बनाया जा रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि जनपद स्तर पर चयन परीक्षण होगा। सात-सात दिन के दो आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में छात्राओं को नियमित अभ्यास के साथ संतुलित आहार मिलेगा। उन्हें चिकित्सीय सुरक्षा और बेहतर प्रशिक्षण का माहौल उपलब्ध कराया जाएगा।
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जिला समन्वयक ममता ने खिलाड़ियों के आहार योजना की विस्तृत जानकारी दी। दिन की शुरुआत सुबह 4:50 बजे 250 मिलीलीटर गर्म दूध से होगी। बिस्किट या काजू, बादाम, किशमिश और अखरोट दिए जाएंगे। रात को सोने से पहले 9:30 बजे हल्दी वाला दूध दिया जाएगा।
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दैनिक आहार योजना
सुबह नौ बजे नाश्ते में दलिया, पोहा, मक्खन डबलरोटी या अंडा मिलेगा। उबला व अंकुरित चना, हलवा अथवा इडली-सांभर के साथ दो केले भी दिए जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे दाल, चावल, रोटी, मौसमी सब्जी और 50 ग्राम पनीर परोसा जाएगा। इसके साथ सलाद, रायता, दही या छाछ और मिठाई भी मिलेगी। शाम 3:30 बजे चाय-बिस्किट और गुड़-चना दिया जाएगा।
चयन प्रक्रिया और पात्रता
रात आठ बजे राजमा, छोला, सोयाबीन, पनीर या लोबिया की सब्जी के साथ दाल, चावल, रोटी और सलाद मिलेगा। खीर अथवा मीठी सेवई भी रात के भोजन में शामिल होगी। आवासीय शिविरों के लिए तीन आयु वर्गों में छात्राओं का चयन होगा। ये वर्ग अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 हैं। एसजीएफआई के मानकों के अनुसार क्रीड़ा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य रहेगा।