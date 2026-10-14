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Sultanpur News: 57 गांव को सदर में शामिल कराने की बताई उपलब्धि

Wed, 14 Oct 2026 12:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 14 Oct 2026 12:19 AM IST
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Highlighted the achievement of including 57 villages in the Sadar area
सुल्तानपुर। कटका बाजार में मंगलवार को आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में सुल्तानपुर भाजपा विधायक विनोद सिंह ने केंद्र व प्रदेश की ओर से संचालित योजनाओं को गिनाया। उन्होंने बल्दीराय के 57 गांवों को सदर तहसील में शामिल कराने की अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि बताया। विधायक का कूरेभार ब्लाॅक प्रशासक नवनीत सिंह सोनू, प्रदीप शर्मा, दान बहादुर तिवारी, कृष्णकुमार सिंह गुड्डूराम, राम सुबरन वर्मा, पवन सिंह, अजीत यादव, सुभाषचंद्र वर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद
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