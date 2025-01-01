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शिविर में अंकित कुमार, राम प्रताप, अशोक, राम कृपाल, रघुवंश, मालती और आशा ने अधिक बिल आने की शिकायत दर्ज कराई। उपभोक्ताओं ने मीटर रीडिंग और बिजली खपत के अनुरूप बिल नहीं बनने की समस्या उठाई। अधिकारियों ने मीटर रीडिंग और खपत की जांच कराने के निर्देश दिए। वहीं, नया कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों के आवेदन लिए गए। विद्युत भार बढ़वाने, खराब मीटर बदलवाने और कनेक्शन स्थानांतरित कराने से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई हुई।अधिशासी अभियंता अश्वनी कुमार वर्मा ने बताया कि शिविर में बिल संशोधन के 23, पीडी का एक, कनेक्शन ट्रांसफर का एक और विद्युत भार वृद्धि का एक मामला आया। कुल 27 शिकायतों में से बिल संशोधन के 18 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष मामलों में संबंधित अवर अभियंताओं को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।सोलर से बनी अतिरिक्त बिजली का मिलेगा लाभशिकायतों की सुनवाई के साथ विद्युत अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर, नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग की जानकारी दी। अधिशासी अभियंता ने बताया कि घरों में सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ता नेट मीटरिंग के जरिये अपनी जरूरत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड को दे सकते हैं। इसका समायोजन बिजली बिल में किया जाता है। स्मार्ट मीटर से बिजली खपत और बिल की जानकारी पारदर्शी तरीके से मिल सकेगी। अधिशासी अभियंता ने उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा करने और बिजली चोरी की सूचना विभाग को देने की अपील की।