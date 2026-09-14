Sultanpur News: छत्तीसगढ़ के एसएसबी कैंप में गोली लगने से हवलदार की मौत

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कैंप के सैन्य अधिकारियों ने नेवरा खादर बसंतपुर निवासी आनंद प्रकाश के पिता बलराम तिवारी को घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार देर शाम ड्यूटी पर जाने से पहले आनंद ने उनसे फोन पर बात की थी। सोमवार सुबह करीब 5:20 बजे सूचना मिली कि आनंद की मौत हो गई। सहसा इस पर विश्वास नहीं हुआ। विभागीय अधिकारियों से बात होने पर बेटे की मौत की पुष्टि हुई।आनंद प्रकाश तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई रवि प्रकाश तिवारी और वेद प्रकाश तिवारी हैं। पिछले करीब दो वर्षों से उनकी तैनाती रायपुर में थी। आनंद की पत्नी प्रियंका तिवारी अपने बेटे अनुभव तिवारी (16) के साथ चंडीगढ़ में रहती हैं। अनुभव कक्षा 11 का छात्र है। परिजनों को शव पहुंचने का इंतजार है। कुड़वार थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि परिजनों ने घटना की जानकारी दी है। अन्य कोई सूचना नहीं मिली है।