Sultanpur News: सांप के काटने पर कराएं पोस्टमॉर्टम

विज्ञापन

सुल्तानपुर। सांप के काटने से होने वाली घटनाओं में परिजनों को सहायता राशि के लिए मृतक को पोस्टमॉर्टम कराना जरूरी है। जिला आपदा एवं राहत अधिकारी राकेश सिंह ने कहा कि जानकारी के अभाव में मृतक का पोस्टमॉर्टम नहीं कराने से शासन से मिलने वाली सहायता राशि पाने से वंचित हो जा रहे हैं। उन्होंने चार लाख रुपये मिलने वाली सहायता राशि के लिए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आवश्यक बताया है। संवाद