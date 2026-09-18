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Sultanpur News: जीवित को सरकारी दस्तावेज में दिखाया मृत, लेखपाल पर प्राथमिकी

Fri, 18 Sep 2026 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 18 Sep 2026 11:51 PM IST
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FIR lodged against Lekhpal for listing a living person as dead in official records
सेमरी बाजार। जयसिंहपुर तहसील में तैनात रहे एक लेखपाल पर सरकारी दस्तावेज में जीवित व्यक्ति को मृत दर्शाने के आरोप में अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। रामनाथपुर निवासी नरेंद्र उपाध्याय की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
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आरोप है कि नौ सितंबर 2023 को तत्कालीन तहसीलदार हृदयराम तिवारी ने हाईकोर्ट में दायर की गई रिट वापस लेने के लिए दबाव बनाया था। मना करने पर उन्हें धमकी दी गई। आरोप है कि इसके अगले दिन 10 सितंबर को लेखपाल ने नरेंद्र के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी में उनके पिता त्रिभुवन उपाध्याय को स्वर्गीय लिखकर मृत दर्शा दिया, जबकि वह जीवित हैं।
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नरेंद्र ने इसे उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से किया फर्जीवाड़ा बताया है। उन्होंने तत्कालीन तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस मामले में कार्रवाई के लिए उन्होंने सात अक्तूबर 2024 को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अदालत की शरण ली। प्रभारी निरीक्षक जयसिंहपुर विवेक कुमार राय ने बताया कि अदालत के आदेश पर पुलिस ने संबंधित लेखपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुबोध कुमार त्यागी को सौंपी गई है। पुलिस आरोपों और दस्तावेज की जांच कर रही है।
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