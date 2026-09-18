Sultanpur News: जीवित को सरकारी दस्तावेज में दिखाया मृत, लेखपाल पर प्राथमिकी

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आरोप है कि नौ सितंबर 2023 को तत्कालीन तहसीलदार हृदयराम तिवारी ने हाईकोर्ट में दायर की गई रिट वापस लेने के लिए दबाव बनाया था। मना करने पर उन्हें धमकी दी गई। आरोप है कि इसके अगले दिन 10 सितंबर को लेखपाल ने नरेंद्र के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी में उनके पिता त्रिभुवन उपाध्याय को स्वर्गीय लिखकर मृत दर्शा दिया, जबकि वह जीवित हैं।नरेंद्र ने इसे उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से किया फर्जीवाड़ा बताया है। उन्होंने तत्कालीन तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस मामले में कार्रवाई के लिए उन्होंने सात अक्तूबर 2024 को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अदालत की शरण ली। प्रभारी निरीक्षक जयसिंहपुर विवेक कुमार राय ने बताया कि अदालत के आदेश पर पुलिस ने संबंधित लेखपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुबोध कुमार त्यागी को सौंपी गई है। पुलिस आरोपों और दस्तावेज की जांच कर रही है।