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Sultanpur News: राजकीय आईटीआई में प्रवेश के लिए पंचम चरण की प्रक्रिया शुरू

Wed, 14 Oct 2026 12:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 14 Oct 2026 12:31 AM IST
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Fifth-round admission process for Government ITIs begins
सुल्तानपुर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश सत्र 2026 के लिए पांचवें चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें पूर्व पंजीकृत और नए ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी गैर चयनित अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं।
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राजकीय आईटीआई पयागीपुर के प्रधानाचार्य भूपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि अभ्यर्थी अपने स्थायी या अस्थायी पते वाले जनपद की सीटों में प्रवेश पा सकेंगे। उन्हें वेबसाइट पर पंचम चरण के लिए रैंक पर क्लिक करना होगा। पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि दर्ज करने पर अभ्यर्थी की रैंक प्रदर्शित होगी। इस रैंक की मुद्रित और हस्ताक्षरित प्रति जनपद के किसी भी राजकीय या नोडल संस्थान में जमा करनी होगी। यह प्रतियां 13 अक्तूबर से 15 अक्तूबर तक जमा की जा सकेंगी।
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