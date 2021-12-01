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परिजनों ने बताया कि अमन रविवार रात घर से निकले थे। सोमवार सुबह उनका शव सामुदायिक प्रसाधन के पीछे स्थित छप्पर के नीचे पड़ा मिला था। मृतक की मां जानकी देवी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। घर पर शव पहुंचने के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि अमन के मोबाइल पर लगातार धमकी भरे फोन कॉल आ रहे थे।परिजनों ने कहा कि वारदात का खुलासा होने के बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। चांदा थाना प्रभारी राजकुमार वर्मा, सीओ लंभुआ ऋतिक कपूर मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को समझाने और अंतिम संस्कार के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन देर शाम तक वे अपनी मांगों पर अड़े रहे।