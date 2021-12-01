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जिला न्यायालय सुरक्षा ड्यूटी लिए नियुक्त आरक्षी अश्वनी मिश्र ने 28 अक्तूबर को कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनके आरोप के मुताबिक 26 अक्तूबर की रात वह सिविल ड्रेस में ड्यूटी पर मौजूद थे। डीएम आवास के पास डीजे संचालकों के जरिये कंपटीशन करते हुए मार्ग का आवागमन बाधित कर दिया गया था। उन्होंने यह देखकर दुर्गा पूजा समिति बसौढ़ी के डीजे संचालक से डीजे आगे बढ़ाने के लिए कहा तो समिति के अध्यक्ष भैयाराम, उपाध्यक्ष सरजू प्रसाद समेत अन्य इकट्ठा हो गए। विज्ञापन

आरोपियों ने उन पर लोहे की राड व अन्य हथियारों से हमला किया था। प्रकरण में 15 नामजद व 25-30 आरोपियों के खिलाफ आरक्षी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में प्रभारी जिला जज संध्या चौधरी ने आरोपी सरजू प्रसाद की अंतरिम जमानत मंजूर की है। जिला न्यायालय सुरक्षा ड्यूटी लिए नियुक्त आरक्षी अश्वनी मिश्र ने 28 अक्तूबर को कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनके आरोप के मुताबिक 26 अक्तूबर की रात वह सिविल ड्रेस में ड्यूटी पर मौजूद थे। डीएम आवास के पास डीजे संचालकों के जरिये कंपटीशन करते हुए मार्ग का आवागमन बाधित कर दिया गया था। उन्होंने यह देखकर दुर्गा पूजा समिति बसौढ़ी के डीजे संचालक से डीजे आगे बढ़ाने के लिए कहा तो समिति के अध्यक्ष भैयाराम, उपाध्यक्ष सरजू प्रसाद समेत अन्य इकट्ठा हो गए।आरोपियों ने उन पर लोहे की राड व अन्य हथियारों से हमला किया था। प्रकरण में 15 नामजद व 25-30 आरोपियों के खिलाफ आरक्षी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में प्रभारी जिला जज संध्या चौधरी ने आरोपी सरजू प्रसाद की अंतरिम जमानत मंजूर की है।

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सुल्तानपुर। दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा के दौरान आरक्षी अश्वनी मिश्र पर हुए जानलेवा हमले के मामले में समिति उपाध्यक्ष सरजू प्रसाद की तरफ से जिला जज की अदालत में मंगलवार को अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई। प्रभारी जिला जज ने बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद मामले में नामजद आरोपी सरजू प्रसाद की अंतरिम जमानत स्वीकार कर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री व केस डायरी तलब करते हुए जमानत पर बहस के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की है।