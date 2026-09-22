Sultanpur News: गरबा-डांडिया कर गणपति को रिझा रहे भक्त

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गणेश पूजा समिति के संरक्षक प्रवीन कुमार अग्रवाल ने बताया कि सीताकुंड घाट पर विसर्जन की तैयारियां पूरी हैं। संयोजक अनिल द्विवेदी, सहसंयोजक समीर मयंक, आचार्य प्रवीण तिवारी, आचार्य सर्वेश, विशाल सोनी, नितिन अग्रहरि, शुभम सुदर्शन, प्रिंस अग्रहरि, राज यादव, शुभम जायसवाल, हिमांशु गुप्ता व राजदेव शुक्ल के साथ पंडालों के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं।सब्जी मंडी स्थित पंडाल में प्रियम त्रिपाठी और ललिता सागर ने भजनों से श्रद्धालुओं को भावविभोर किया। गुरु नानक देव मार्ग स्थित पंडाल में महिलाओं ने देर रात तक डांडिया किया। गल्ला मंडी चौराहे पर गंगा आरती और बाघराजपुर पंडाल में सुंदरकांड पाठ हुआ।26 को निकाली जाएगी शोभायात्रासुल्तानपुर। शहर के चौक क्षेत्र में विराट गणेश पूजा समिति की ओर से 21 वर्षों से गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। समिति के जिलाध्यक्ष मनीष कसौधन के नेतृत्व में इस बार 12 फीट ऊंची और 12 फीट चौड़ी तीन खंडों में भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। सुबह-शाम आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन शाम को भंडारे का आयोजन हो रहा है। 26 सितंबर को डीजे की भक्तिमय धुनों के बीच विसर्जन शोभायात्रा निकलेगी। गोमती तट पर प्रतिमा का विधि-विधान से विसर्जन होगा। संवाद