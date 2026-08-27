Sultanpur News: रक्षाबंधन पर दिल्ली-वाराणसी स्पेशल ट्रेन का होगा ठहराव

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त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।गाड़ी संख्या 04012 दिल्ली-वाराणसी स्पेशल 27 अगस्त को रात 9:10 बजे दिल्ली से चलेगी और 28 अगस्त को सुबह 11:45 बजे वाराणसी पहुंचेगी। ट्रेन सुबह 9:05 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी और 9:10 बजे रवाना होगी। वापसी में 04011 वाराणसी से 28 अगस्त को शाम 7:50 बजे चलेगी। यह ट्रेन रात 9:52 बजे स्टेशन पर पहुंचेगी और 9:57 बजे रवाना होगी। ट्रेन में 21 कोच होंगे।इसी तरह 04546 चंडीगढ़-लखनऊ स्पेशल 27 अगस्त को शाम 7:40 बजे चंडीगढ़ से रवाना होकर 28 अगस्त को सुबह 9:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में 04545 लखनऊ से दोपहर एक बजे चलेगी। ट्रेन में 17 कोच होंगे।