Sultanpur News: रक्षाबंधन पर दिल्ली-वाराणसी स्पेशल ट्रेन का होगा ठहराव
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 27 Aug 2026 12:07 AM IST
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सुल्तानपुर। रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। लखनऊ मंडल से होकर चंडीगढ़-लखनऊ और दिल्ली-वाराणसी के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।
त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
गाड़ी संख्या 04012 दिल्ली-वाराणसी स्पेशल 27 अगस्त को रात 9:10 बजे दिल्ली से चलेगी और 28 अगस्त को सुबह 11:45 बजे वाराणसी पहुंचेगी। ट्रेन सुबह 9:05 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी और 9:10 बजे रवाना होगी। वापसी में 04011 वाराणसी से 28 अगस्त को शाम 7:50 बजे चलेगी। यह ट्रेन रात 9:52 बजे स्टेशन पर पहुंचेगी और 9:57 बजे रवाना होगी। ट्रेन में 21 कोच होंगे।
इसी तरह 04546 चंडीगढ़-लखनऊ स्पेशल 27 अगस्त को शाम 7:40 बजे चंडीगढ़ से रवाना होकर 28 अगस्त को सुबह 9:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में 04545 लखनऊ से दोपहर एक बजे चलेगी। ट्रेन में 17 कोच होंगे।
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त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
गाड़ी संख्या 04012 दिल्ली-वाराणसी स्पेशल 27 अगस्त को रात 9:10 बजे दिल्ली से चलेगी और 28 अगस्त को सुबह 11:45 बजे वाराणसी पहुंचेगी। ट्रेन सुबह 9:05 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी और 9:10 बजे रवाना होगी। वापसी में 04011 वाराणसी से 28 अगस्त को शाम 7:50 बजे चलेगी। यह ट्रेन रात 9:52 बजे स्टेशन पर पहुंचेगी और 9:57 बजे रवाना होगी। ट्रेन में 21 कोच होंगे।
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इसी तरह 04546 चंडीगढ़-लखनऊ स्पेशल 27 अगस्त को शाम 7:40 बजे चंडीगढ़ से रवाना होकर 28 अगस्त को सुबह 9:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में 04545 लखनऊ से दोपहर एक बजे चलेगी। ट्रेन में 17 कोच होंगे।
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