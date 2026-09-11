Sultanpur News: भादों मेला महोत्सव में गूंजे दादी के भजन

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मंदिर के अध्यक्ष राजेश भालोठिया ने बताया कि दोपहर 12 से तीन बजे तक बिशंभर दयाल मारवाड़ी धर्मशाला में सवामनी का आयोजन हुआ। शाम चार बजे मंदिर परिसर में बच्चों ने भजन, गीत और नृत्य प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। महिलाओं ने भी कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भागीदारी की। शाम छह बजे महिलाओं ने घर में बनाए व्यंजनों के स्टॉल लगाए। रात आठ बजे संध्याकालीन आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर प्रवीण अग्रवाल, राजेश भालोठिया, चंद्र अग्रवाल, मनोज अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद रहे।

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सुल्तानपुर। सीताकुंड स्थित त्रिदेव मंदिर में शुक्रवार को श्री राणी सती दादी भादों मेला महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर को फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। सुबह आठ बजे मंगला आरती के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने राणी सती दादी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया।