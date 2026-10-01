Sultanpur News: रिटायर्ड सूबेदार मेजर सहित दो की 13 तक बढ़ी हिरासत

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कोतवाली देहात के भुलकी चौराहे के पास छह अगस्त 2023 को अधिवक्ता आजाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक अधिवक्ता के पिता मो.सलीम ने आरोपी इकरामुद्दीन समेत अन्य के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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सुल्तानपुर। अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में जेल भेजे गए रिटायर्ड सूबेदार मेजर मंसूर अहमद और सह आरोपी सारिज की न्यायिक हिरासत पर बृहस्पतिवार को फिर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। विवेचक धर्मवीर सिंह कोर्ट के आदेश पर अभिलेख के साथ तलब हुए। सीजेएम नवनीत सिंह ने उचित निर्देश जारी करते हुए दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 13 अक्तूबर तक बढ़ा दी है।