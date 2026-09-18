Sultanpur News: विद्यालयों में हुई रंगोली, भाषण सहित अन्य प्रतियोगिताएं

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‘मेरे सपनों का भारत के विषय पर माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित हुए। इसमें कांशीराम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, रामदेव इंटरमीडिएट कॉलेज, सुखपाल इंटरमीडिएट कॉलेज, जनता इंटर कॉलेज, सरस्वती इंटर कॉलेज, बरियार शाह इंटर कॉलेज सहित अन्य जगहों के कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। ‘सेवा सेतु अभियान’ के तहत प्रत्येक विकासखंडों में बहुउद्देशीय सेवा शिविर का आयोजन कर स्टॉल लगाए गए। विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र भराए गए। डीएम इंद्रजीत सिंह ने बताया कि आगे भी कार्यक्रम जारी रहेंगे। अधिकारियों ने कार्यक्रमों का जायजा लिया।

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सुल्तानपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर एक माह तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को विद्यालयों में रंगोली, भाषण, चित्रकला सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। इसमें केंद्र सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में लोगों के जीवन में आए बदलाव की जानकारी दी गई। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए।