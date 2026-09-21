सियासत में हिस्सेदारी के लिए एकजुट हो चौरसिया समाज : सुरेंद्र

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महासम्मेलन पूर्व राज्यसभा सदस्य और लोक अदालत के जनक शिवदयाल सिंह चौरसिया की पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया। भारतीय चौरसिया महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय चौरसिया, डॉ. हजारी लाल चौरसिया, अंगद चौरसिया और राकेश चौरसिया ने सामाजिक संगठन शिवदयाल आर्मी को मजबूत करने पर भी जोर दिया। अध्यक्षता दीपक चौरसिया ने की। इस मौके पर रामदयाल, रामरतन, सभासद दिनेश चौरसिया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

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सुल्तानपुर। समाज के विकास के लिए शिक्षा के साथ राजनीतिक भागीदारी भी जरूरी है। समाज की समस्याओं और आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए लोगों को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। ये बातें देवरिया कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने रविवार को पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजित 12वें जागृति महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कही।